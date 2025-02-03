Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на день понедельника, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Однако следует отметить, что по дороге в сторону Румынии до сих пор продолжают ремонтировать дорожное полотно, что тоже затрудняет движение автомобилей.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в сторону Молдовы и Румынии

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка на подъезде к селу Маяки а также вблизи КПП. Путешествие в Паланку может длиться более часа, а на самом пункте пропуска также есть очереди. В сторону Румынии тянучки наблюдаются только вблизи села Кринички, где до сих пор проводят ремонтные работы.

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Пересечение границы

За минувшие сутки южные границы нашего государства (в пределах Одесской и Винницкой областей) пересекли 13,9 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову шесть тысяч человек, в обратном направлении - 5,9 тысяч. в Румынию выехали - 768 человек, а вернулось оттуда - около одной тысячи.

Такие данные предоставляет Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Напомним, недавно мы писали о снегопаде в Одесской области. А также об обновленных графиках пригородных поездов.