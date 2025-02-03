Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на день понеділка, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються значні затори. Проте слід зазначити, що по дорозі до досі Румунії продовжують ремонтувати дорожнє полотно, що теж ускладнює рух автівок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у бік Молдови та Румунії

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на під'їзді до села Маяки а також поблизу КПП. Подорож до Паланки може тривати понад годину, а на самому пункті пропуску також є черги. У бік Румунії тягнучки спостерігаютьсял ише поблизу села Кринички, де досі проводять ремонтні роботи.

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Перетин кордону

За минулу добу південні кордони нашої держави (в межах Одеської та Вінницької областей) перетнули 13,9 тисячі осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів. З України минулої доби вибули до Молдови шість тисяч осіб, у зворотньому напрямку — 5,9 тисяч. до Румунії віїхали — 768 людей, а повернулося звідти — близько однієї тисячі.

Такі дані надає Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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