Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені
Станом на день понеділка, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються значні затори. Проте слід зазначити, що по дорозі до досі Румунії продовжують ремонтувати дорожнє полотно, що теж ускладнює рух автівок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у бік Молдови та Румунії
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на під'їзді до села Маяки а також поблизу КПП. Подорож до Паланки може тривати понад годину, а на самому пункті пропуску також є черги. У бік Румунії тягнучки спостерігаютьсял ише поблизу села Кринички, де досі проводять ремонтні роботи.
Перетин кордону
За минулу добу південні кордони нашої держави (в межах Одеської та Вінницької областей) перетнули 13,9 тисячі осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів. З України минулої доби вибули до Молдови шість тисяч осіб, у зворотньому напрямку — 5,9 тисяч. до Румунії віїхали — 768 людей, а повернулося звідти — близько однієї тисячі.
Такі дані надає Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
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