Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выезд за границу — какая ситуация на трассе Одесса-Рени arrow

Выезд за границу — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

14 апреля 2025 17:37
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пробки на КПП Одесской области в сторону Румынии и Молдовы - где именно
Дорога на Паланку. Фото иллюстративное: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В понедельник, 14 апреля, есть огромные пробки на трассе Одесса — Рени. На пограничных КПП в Молдову наблюдаются значительные очереди, однако в сторону Румынии пока их почти нет.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть две значительные пробки. Простоять в тянучке придется более трех часов. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора", однако трасса на этом участке не перегружена. На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, однако небольшие.

None - фото 1
Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — около часа, поскольку автомобилей там почти нет. Утром наблюдались небольшие скопления машин возле канала Кофа из-за ремонтных работ, однако сейчас дорога там свободна. Возле пункта пропуска "Орловка" также тянучек не замечено.

None - фото 2
Возле канала Кофа. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о ситуации со светом сегодня. А также о документах, которые необходимо взять с собой в Молдову.

Одесса Молдова граница Румыния Новости Одессы
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама