Затори на КПП Одещини в бік Румунії та Молдови - де саме

Дорога на Паланку. Фото ілюстративне: скриншот

У понеділок, 14 квітня, є величезні затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних КПП до Молдови спостерігаються значні черги, проте у бік Румунії поки що їх майже немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є два значні затори. Простояти в тягнучці доведеться більше ніж трьох годин. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора", проте траса на цій ділянці не перенавантажена. На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, проте невеликі.

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там майже немає. Зранку спостерігалися невеликі скупчення машин біля каналу Кофа через ремонтні роботи, проте наразі дорога там вільна. Біля пункту пропуску "Орлівка" також тягнучок не помічено.

Біля каналу Кофа. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію зі світлом сьогодні. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.