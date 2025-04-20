Ситуация на трассе Одесса-Рени: пробки и очереди на границе

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

В воскресенье утром, 20 апреля, на главной трассе Бессарабии, Одесса-Рени, наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области незначительные очереди. Путешественникам в соседние страны придется задержаться только на прохождение таможенного пункта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и перед транзитным участком, проходящим по территории Молдовы. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"

Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также не перегружен. Проезд через этот пункт пропуска — свободный.

Пробки на пункте пропуска "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа. На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, в Подольске на территории школы возведут современное защитное сооружение за почти 100 млн грн. Также мы писали, что в Одессе офицер воинской части, двигаясь ночью по проспекту Шевченко, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.