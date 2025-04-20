Ситуация на трассе Одесса-Рени: пробки и очереди на границе

До границ без пробок — ситуация на трассе Одесса-Рени
В воскресенье утром, 20 апреля, на главной трассе Бессарабии, Одесса-Рени, наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области незначительные очереди. Путешественникам в соседние страны придется задержаться только на прохождение таможенного пункта.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и перед транзитным участком, проходящим по территории Молдовы. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.
Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"
Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также не перегружен. Проезд через этот пункт пропуска — свободный.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа. На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.
Напомним, в Подольске на территории школы возведут современное защитное сооружение за почти 100 млн грн. Также мы писали, что в Одессе офицер воинской части, двигаясь ночью по проспекту Шевченко, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
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