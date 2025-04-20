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До кордонів без заторів — ситуація на трасі Одеса-Рені

20 квітня 2025 09:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ситуація на трасі Одеса-Рені: затори та черги на кордоні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю вранці, 20 квітня, на головній трасі Бессарабії, Одеса-Рені, спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області незначні черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися тільки на проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Виїзд за кордон — стала відома ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також не перевантажена. Проїзд через цей пункт пропуску — вільний.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Подільську на території школи зведуть сучасну захисну споруду за майже 100 млн грн. Також ми писали, що в Одесі офіцер військової частини, рухаючись уночі проспектом Шевченка, збив пішохода і зник з місця ДТП.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
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