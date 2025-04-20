Ситуація на трасі Одеса-Рені: затори та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

У неділю вранці, 20 квітня, на головній трасі Бессарабії, Одеса-Рені, спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області незначні черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися тільки на проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також не перевантажена. Проїзд через цей пункт пропуску — вільний.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Подільську на території школи зведуть сучасну захисну споруду за майже 100 млн грн. Також ми писали, що в Одесі офіцер військової частини, рухаючись уночі проспектом Шевченка, збив пішохода і зник з місця ДТП.