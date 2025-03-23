Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе

Выезд за границу — какая сегодня ситуация на трассе Одесса-Рени
В воскресенье утром, 23 марта, на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешественникам в соседние страны также придется задержаться для прохождения таможенного пункта.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед селом Хлебодарское и КПП в районе Нижнеднестровского нацпарка. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.
Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"
Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока свободен. Однако водителям придется выстоять в очереди на таможне для прохождения таможенного контроля.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания более часа. Кроме этого, наблюдается небольшое скопление машин в пределах Сараты, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.
На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.
Напомним, в дельте Дуная начался экологический проект по восстановлению природных лесов. Также мы писали, что в Одесской области рассматривают возможность восстановления яхтинга.
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