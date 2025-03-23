Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

В воскресенье утром, 23 марта, на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешественникам в соседние страны также придется задержаться для прохождения таможенного пункта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед селом Хлебодарское и КПП в районе Нижнеднестровского нацпарка. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока свободен. Однако водителям придется выстоять в очереди на таможне для прохождения таможенного контроля.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания более часа. Кроме этого, наблюдается небольшое скопление машин в пределах Сараты, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, в дельте Дуная начался экологический проект по восстановлению природных лесов. Также мы писали, что в Одесской области рассматривают возможность восстановления яхтинга.