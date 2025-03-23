Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні

Виїзд за кордон — яка сьогодні ситуація на трасі Одеса-Рені
У неділю вранці, 23 березня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн також доведеться затриматися для проходження митного пункту.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор перед селом Хлібодарське та КПП у районі Нижньодністровського нацпарку. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі вільна. Проте водіям прийдеться вистояти в черзі на митниці для проходження митного контролю.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування у понад годину. Окрім цього, спостерігається невелике скупчення машин у межах Сарати, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.
На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.
Нагадаємо, в дельті Дунаю розпочався екологічний проєкт із відновлення природних лісів. Також ми писали, що в Одеській області розглядають можливість відновлення яхтингу.
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