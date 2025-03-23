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Виїзд за кордон — яка сьогодні ситуація на трасі Одеса-Рені

23 березня 2025 09:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю вранці, 23 березня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн також доведеться затриматися для проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор перед селом Хлібодарське та КПП у районі Нижньодністровського нацпарку. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

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Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі вільна. Проте водіям прийдеться вистояти в черзі на митниці для проходження митного контролю.

Виїзд за кордон — яка сьогодні ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування у понад годину. Окрім цього, спостерігається невелике скупчення машин у межах Сарати, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.

Виїзд за кордон — яка сьогодні ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, в дельті Дунаю розпочався екологічний проєкт із відновлення природних лісів. Також ми писали, що в Одеській області розглядають можливість відновлення яхтингу.

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