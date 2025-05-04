Одесса Рени: трафик и пробки на выезд из страны

Выезд за границу — какие пункты на трассе Одесса-Рени перегружены
По состоянию на сегодняшний вечер, 4 мая, появилась информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. А вот в Румынию добраться пока несложно.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов. А вот участок до КПП "Старокозачье — Тудора" свободен.
Пробки до Румынии
Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.
Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.
Напомним, сегодня в Одессе начался мотосезон-2025, байкеры провели мотопробег, который соединил два крупных украинских города, показав единство, стойкость и солидарность. Также мы писали, где самые высокие показатели радиации в Одесской области.
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