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Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух

4 травня 2025 09:13
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці, 4 травня, на головній трасі Бессарабії, Одеса-Рені, утворилися затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області уже збираються черги. Мандрівникам до Молдови та Румунії потрібно поспішати з виїздом, адже ще доведеться затриматися на проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на в'їзді в село Маяки, а також на виїзді перед мостом. Окрім цього, черга з автомобілів зібралась й на КПП перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови та на самому кордоні. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. А ось ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" не перевантажена. Проїзд через цей пункт пропуску — вільний.

Ситуація на трасі Одеса-Рені — де збираються затори - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали без якого документу можуть не пустити в Румунію та розвернути на кордоні. Також повідомляли, що на Одещині військовослужбовець ДПСУ переправляв ухилянтів до Придністров'я.

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