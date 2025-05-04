Ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 4 мая, на главной трассе Бессарабии, Одесса-Рени, образовались пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области уже собираются очереди. Путешественникам в Молдову и Румынию нужно спешить с выездом, ведь еще придется задержаться на прохождение таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на въезде в село Маяки, а также на выезде перед мостом. Кроме этого, очередь из автомобилей собралась и на КПП перед транзитным участком, проходящим по территории Молдовы и на самой границе. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. А вот участок до КПП "Старокозачье — Тудора" не перегружен. Проезд через этот пункт пропуска — свободный.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пробки до Румынии

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка - Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа. На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, мы писали без какого документа могут не пустить в Румынию и развернуть на границе. Также сообщали, что в Одесской области военнослужащий ГПСУ переправлял уклонистов в Приднестровье.