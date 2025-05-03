Черги на кордоні з Молдовою: ситуація на трасі Одеса-Рені

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні ввечері, 4 травня, на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися затори. Також велика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускному пункті в Молдову, що розташовується в селі Паланка.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП. На останній ділянці затор сягає декілька кілометрів, рух транспорту значно ускладнений, і на карті ця ділянка позначена червоним кольором. Натомість ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна.

Затори до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Нагадаємо, в Одесі планують капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів на декількох вулицях. Також ми писали, що 4 травня центр Одеси тимчасово перекриють, обмеження діятимуть від самого ранку.