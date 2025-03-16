Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени собираются пробки arrow

Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

16 марта 2025 17:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса-Рени пробки и очереди на выезде из Украины
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье вечером, 16 марта, на трассе Одесса-Рени наблюдаются незначительные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Тем, кто путешествует в Молдову и Румынию, придется задержаться на несколько часов на прохождение таможенного пункта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте обозначено красным цветом. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Дорога на Паланку займет сегодня более двух часов.

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені збираються затори - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров до границы.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 3
Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 3
Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 4
Пробки на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, важный пункт пропуска на границе Украины и Молдовы "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в Одесской области, планируют снова реконструировать. Также мы писали, что водителям, которые планируют поездку в Молдову, надо иметь сертификат технического осмотра авто. Без него не пропустят на границе.

Одесса путешествие пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Реклама
Реклама
Реклама