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Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені збираються затори

16 березня 2025 17:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса-Рені затори та черги на виїзді з України
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю ввечері, 16 березня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються незначні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Тим, хто подорожує до Молдови та Румунії, доведеться затриматися на декілька годин на проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті позначений червоним кольором. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені збираються затори - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів до кордону.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 3
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 4
Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, важливий пункт пропуску на кордоні України та Молдови "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується на Одещині, планують знову реконструювати. Також ми писали, що водіям, які планують поїздку до Молдови, треба мати сертифікат технічного огляду авто. Без нього не пропустять на кордоні.

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