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Выезд за границу — ситуация на пропускных пунктах Одесчины

31 января 2025 18:40
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Пробки на пунктах выезда за границу — где именно
Пробки до пунктов выезда. Фото: скриншон
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

В пятницу, 31 января, снова значительные пробки на трассе Одесса-Рени, а на пропускных пунктах большие очереди автомобилистов. Желающим пересечь границу придется несколько часов простоять на дороге.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть огромная пробка в районе Национального природного парка "Нижнеднестровский" перед КПП. На последнем участке тянучка достигает нескольких километров, поэтому движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня не менее трех часов. На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" также есть очередь, протяженностью около километра.

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Пункты пропуска в сторону Румынии

Значительно лучше ситуация на дорогах в сторону Румынии. На пункте "Рени — Джурджулешт" очередей на выезд из Украины почти нет. Но наблюдается небольшое скопление автомобилей в пределах Сараты и в селе Холмское, а также на "Орловке". Кроме того, есть тянучка через канал Кофа.

Виїзд за кордон — ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 2
Пробки на КПП Рени — Джурджулешть. Фото: скриншот

Напомню, недавно мы писали об обновленном расписании пригородных поездов. А также о том, почему теперь будет легче добраться до Румынии.

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