Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе

Выезд за границу — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени
Сегодня утром, 1 февраля, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки, а на пограничных пунктах пропуска — очереди. Водителям, путешествующим в Молдову и Румынию, придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного контроля.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. Наблюдаются и очереди на контрольном пункте пропуска.
Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"
Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также затруднено движение вблизи села Кринички, там ведутся ремонтные работы дорожного полотна.
Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска Рени. Также зафиксировано скопление машин на въезд в Украину.
Напомним, на украинско-молдавской границе усиливают контроль. Через каждые 15-20 метров дежурят военнослужащие, а для пересечения границы нужны четко определенные основания.
Также пограничники не разрешают выезд за границу гражданам с двойным гражданством. Такие ситуации остаются на усмотрение охранника границ и часто сопровождаются отказами без четких юридических объяснений.
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