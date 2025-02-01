Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 1 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори, а на прикордонних пунктах пропуску — черги. Водіям, що подорожують до Молдови та Румунії, доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. Спостерігаються й черги на контрольному пункті пропуску.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також утруднений рух поблизу села Кринички, там ведуться ремонтні роботи дорожнього полотна.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску Рені. Також зафіксовано скупчення машин на в'їзд в Україну.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні посилюють контроль. Через кожні 15-20 метрів чергують військовослужбовці, а для перетину кордону потрібні чітко визначені підстави.

Також прикордонники не дозволяють виїзд за кордон громадянам із подвійним громадянством. Такі ситуації залишаються на розсуд охоронця кордонів і часто супроводжуються відмовами без чітких юридичних пояснень.