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Выезд за границу затруднен — ситуация на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 17 мая 2025 09:17
Очереди на границе с Молдовой: какая ситуация на трассе Одесса-Рени
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В субботу утром, 17 мая, на международной трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки. Также большое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускном пункте в Молдову, что располагается в селе Паланка.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП. На последнем участке пробка достигает несколько километров, движение транспорта значительно затруднено, и на карте этот участок обозначен красным цветом. Также большое скопление машин зафиксировано и на самом таможенном пункте, там в очереди стоят десятки машин.

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Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.

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Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, ученики Бросковской школы в Измаильском районе Одесской области массово заболели острой кишечной норовирусной инфекцией. Также мы писали, что предприниматель из Одесской области незаконно вывозил древесину на продажу в Европейские страны.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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