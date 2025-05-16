Затори на трасі Одеса-Рені

Затори Одещини. Фото: скриншот

У п'ятницю, 16 травня, на трасі Одеса — Рені утворюються затори у бік прикордонних пунктів пропуску. Значні тягнучки фіксуються біля КПП до Молдови, у бік Румунії черг майже немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Два великих затори є у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", простояти в тягнучці доведеться приблизно півтори години. Багато автівок і біля КПП "Старокозаче — Тудора". Неподалік "Рені — Джурджулешть" також на карті можна помітити черги, рух дещо уповільнений.

2 затори біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" затори були лише зранку, однак наразі їх вже немає. Біля каналу Кофа заторів також не спостерігається, хоча іноді невеличкі тягнучки все ж таки з'являються. Поїздка з Одеси триватиме до 3 годин.

Дорога на Кофу. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виділення 19 мільйонів на дорогу на Західному цвинтарі. А також про зміну руху на одному з одеських перехресть.