Пробки на трассе Одесса-Рени

Пробки Одесской области. Фото: скриншот

В пятницу, 16 мая, на трассе Одесса — Рени образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска. Значительные тянучки фиксируются возле КПП в Молдову, в сторону Румынии очередей почти нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Две большие пробки есть в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", простоять в тянучке придется примерно полтора часа. Много автомобилей и возле КПП "Староказачье — Тудора". Неподалеку "Рени — Джурджулешть" также на карте можно заметить очереди, движение несколько замедлено.

2 пробки возле Паланки, фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка - Исакча" пробки были только утром, однако сейчас их уже нет. У канала Кофа пробок также не наблюдается, хотя иногда небольшие тянучки все же появляются. Поездка из Одессы продлится до 3 часов.

Дорога на Кофу. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о выделении 19 миллионов на дорогу на Западном кладбище. А также об изменении движения на одном из одесских перекрестков.