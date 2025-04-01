Пробки на границах с Одесской областью

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

Во вторник, 2 апреля есть большие пробки на трассе Одесса — Рени. На пограничных пунктах пропуска в Молдову время от времени собираются очереди, но дорога почти свободна.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть 2 значительных пробки перед пунктом пропуска. Простоять в тянучке придется более полутора часов. Наблюдается движение автомобилей и возле Старокозаче — Тудора, однако трасса на этом участке не перегружена. На КПП "Рени — Джурджулешть" больших очередей не зафиксировано.

Возле КПП в Рени пробок нет. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — около часа, поскольку автомобилей там немного. Однако время от времени наблюдаются небольшие скопления машин возле канала Кофа (из-за ремонтных работ). Возле пункта пропуска "Орловка" пока дорога свободна.

Дорога на Орловку свободна. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о проблемной дороге, которую отремонтируют в течение семи месяцев. А также о документах, которые необходимо взять с собой в Молдову.