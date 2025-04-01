Затори на кордонах з Одещиною

Затор біля Паланки. Фото: скриншот

У вівторок, 2 квітня є великі затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних пунктах пропуску до Молдови час від часу збираються черги, але дорога майже вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є 2 значні затори перед пунктом пропуску. Простояти в тягнучці доведеться більше ніж півтори години. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора", проте траса на цій ділянці не перенавантажена. На КПП "Рені — Джурджулешть" великих черг не зафіксовано.

Біля КПП в Рені заторів немає. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин біля каналу Кофа (через ремонтні роботи). Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі дорога вільна.

Дорога на Орлівку вільна. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблемну дорогу, яку відремонтують протягом семи місяців. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.