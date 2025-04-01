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Виїжджайте скоріш — затори на пунктах пропуску Одещини

1 квітня 2025 14:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на кордонах з Одещиною
Затор біля Паланки. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У вівторок, 2 квітня є великі затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних пунктах пропуску до Молдови час від часу збираються черги, але дорога майже вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є  2 значні затори перед пунктом пропуску. Простояти в тягнучці доведеться більше ніж півтори години. Спостерігається рух автівок і біля  "Старокозаче — Тудора", проте траса на цій ділянці не перенавантажена. На КПП "Рені — Джурджулешть" великих черг не зафіксовано.

Виїжджайте скоріш — затори на пунктах пропуску Одещини - фото 1
Біля КПП в Рені заторів немає. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин біля каналу Кофа (через ремонтні роботи). Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі дорога вільна.

Виїжджайте скоріш — затори на пунктах пропуску Одещини - фото 2
Дорога на Орлівку вільна. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблемну дорогу, яку відремонтують протягом семи місяців. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.

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