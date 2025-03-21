Пробки в Одесской области в сторону границ - где именно

КПП в Рени. Фото: скриншот

В пятницу, 21 марта, на трассе Одесса — Рени наблюдаются километровые пробки, а на пограничных пунктах пропуска в сторону Молдовы время от времени собираются очереди. Наблюдаются тянучки и в сторону Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть небольшая пробка перед КПП. А участок до пункта "Староказачье — Тудора" в настоящее время перегружен автомобилями. Самые длинные очереди фиксируют на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть" — по данным сервиса, простоять в тянучке придется несколько часов. Это может быть связано с концом рабочей недели.

Пункт пропуска в Маяках. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает менее часа, поскольку автомобилей там немного. Однако наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты и в селе Холмское. Возле пункта пропуска "Орловка" пока есть незначительные очереди у паромной переправы. Однако долго в очереди стоять не придется.

Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о ремонте моста через канал Кофа. А также о проблемной дороге, которую должны восстановить в течение 7 месяцев.