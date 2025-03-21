Затори на Одещині у бік кордонів - де саме

КПП в Рені. Фото: скриншот

В п'ятницю, 21 марта, на трасі Одеса — Рені спостерігаються кілометрові затори, а на прикордонних пунктах пропуску в бік Молдови час від часу збираються черги. Спостерігаються тягнучки і у бік Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є невеликий затор перед КПП. А ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" на цей час перенавантажена автівками. Найдовші черги фіксують на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть" — за даними сервісу, простояти в тягнучці доведеться кілька годин. Це може бути пов'язано із кінцем робочого тижня.

Пункт пропуску в Маяках. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає менше години, оскільки автівок там небагато. Проте спостерігаються невеликі скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі є незначні черги біля паромної переправи. Проте довго у черзі стояти не доведеться.

Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт мосту через канал Кофа. А також про проблемну дорогу, яку мають відновити протягом 7 місяців.