Пробки на границах с Одесской областью

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

В понедельник, 31 марта, есть большие пробки на трассе Одесса — Рени. На пограничных КПП в Молдову время от времени собираются очереди, однако дорога в сторону Румынии почти свободна.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть 2 больших пробки перед пунктом пропуска. Простоять в тянучке придется более двух часов. Наблюдается движение автомобилей и у "Староказачье — Тудора", однако трасса не перегружена. Значительные очереди фиксируют на КПП "Рени — Джурджулешть".

Огромные пробки на Паланке. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — около часа, поскольку автомобилей там немного. Однако время от времени наблюдаются небольшие скопления машин возле канала Кофа (из-за ремонтных работ). Возле пункта пропуска "Орловка" пока очередей не зафиксировано.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о проблемной дороге, которую отремонтируют в течение семи месяцев. А также о документах, которые необходимо взять с собой в Молдову.