Затори на кордонах з Одещиною

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

У понеділок, 31 березня, є великі затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних КПП до Молдови час від часу збираються черги, проте дорога у бік Румунії майже вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є 2 великих затори перед пунктом пропуску. Простояти в тягнучці доведеться більше двох годин. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора", проте траса не перенавантажена. Значні черги фіксують на КПП "Рені — Джурджулешть".

Величезні затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин біля каналу Кофа (через ремонтні роботи). Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі черг не зафіксовано.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблемну дорогу, яку відремонтують протягом семи місяців. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.