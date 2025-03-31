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Виїжджати краще скоріш — затори біля КПП на Одещині

31 березня 2025 13:09
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на кордонах з Одещиною
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У понеділок, 31 березня, є великі затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних КПП до Молдови час від часу збираються черги, проте дорога у бік Румунії майже вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є  2 великих затори перед пунктом пропуску. Простояти в тягнучці доведеться більше двох годин. Спостерігається рух автівок і біля  "Старокозаче — Тудора", проте траса не перенавантажена. Значні черги фіксують на КПП "Рені — Джурджулешть". 

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Величезні затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин біля каналу Кофа (через ремонтні роботи). Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі черг не зафіксовано.

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Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблемну дорогу, яку відремонтують протягом семи місяців. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.

Одеса Молдова Румунія авто Новини Одеси
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