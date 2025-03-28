Пробки на границах с Одесской областью — где именно

КПП в Рени. Фото: скриншот

В пятницу, 28 марта, пробки на трассе Одесса — Рени значительно длиннее, чем были в предыдущие дни недели. На пограничных КПП в Молдову время от времени собираются очереди, а иногда наблюдаются небольшие тянучки и в сторону Румынии.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть большая пробка перед КПП. Простоять в тянучке придется около часа. Наблюдается движение автомобилей и у "Староказачье — Тудора", однако трасса не перегружена. Небольшие очереди фиксируют на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть".

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — около часа, поскольку автомобилей там немного. Однако время от времени наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты, у канала Кофа (из-за ремонтных работ) и в селе Холмское. Возле пункта пропуска "Орловка" пока очередей нет.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о проблемной дороге, которую отремонтируют в течение семи месяцев. А также о новых круговых развязках Одессы.