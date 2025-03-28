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Виїжджати краще скоріше — затори на кордонах з Одещиною

28 березня 2025 13:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на кордонах з Одещиною — де саме
КПП в Рені. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У п'ятницю, 28 березня, затори на трасі Одеса — Рені значно довші, ніж були у попередні дні тижня. На прикордонних КПП до Молдови час від часу збираються черги, а іноді спостерігаються невеличкі тягнучки і в бік Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є  великий затор перед КПП. Простояти в тягнучці доведеться близько години. Спостерігається рух автівок і біля  "Старокозаче — Тудора", проте траса не перенавантажена. Невеликі черги фіксують на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть". 

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Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин у межах Сарати, біля каналу Кофа (через ремонтні роботи) та в селі Холмське. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі черг немає.

З виїздом не затягуйте — ситуація на кордонах з Одещиною - фото 2
Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблемну дорогу, яку відремонтують протягом семи місяців. А також про нові кругові розв'язки Одеси.

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