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Выезжать лучше сейчас — ситуация на границе в Одесской области

20 февраля 2025 18:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Черги на Одещині на кордонах з іншими країнами
КПП в Рени на карте. Фото: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В четверг, 20 февраля, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных КПП в Одесской области собираются очереди. Путешествующим в соседние страны придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного пункта.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка перед КПП. На последнем участке он достигает нескольких километров, поэтому движение транспорта очень затруднено. По данным сервиса, путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов. Участок до КПП "Староказачье — Тудора" пока почти свободен, однако на КПП "Рени — Джурджулешть" также большие очереди на выезд.

Затори на Одещині на виїзді за кордон — де саме - фото 1
Пробка на КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

В настоящее время наблюдается небольшое скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское и Броска. На самом пункте пропуска "Орловка" очередей пока нет, но движение вблизи села Кринички затруднено, поскольку там еще завершаются ремонтные работы дорожного полотна.

Затори на Одещині на виїзді за кордон — де саме - фото 2
КПП "Орловка". Фото: скриншот

Напомним, недавно мы также писали о 181, 1 миллионе гривен на дороги Одесской области. А также о том, что корейцы могут помочь строить Николаевскую трассу.

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