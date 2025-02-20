Черги на Одещині на кордонах з іншими країнами

КПП в Рені на мапі. Фото: скриншот

У четвер, 20 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних КПП в Одеській області збираються черги. Подорожуючим до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед КПП. На останній ділянці він сягає декількох кілометрів, тому рух транспорту дуже ускладнений. За даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні більше двох годин. Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі майже вільна, проте на КПП "Рені — Джурджулешть" також великі черги на виїзд.

Затор на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На цей час спостерігається невеличке скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське та Броска. На самому пункті пропуску "Орлівка" черг наразі немає, але рух поблизу села Кринички ускладнений, оскільки там ще завершуються ремонтні роботи дорожнього полотна.

КПП "Орлівка". Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про 181, 1 мільйон гривень на дороги Одещини. А також про те, що корейці можуть допомогти будувати Миколаївську трасу.