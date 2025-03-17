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Уезжать нужно уже сейчас — ситуация на границе с Одесчиной

17 марта 2025 12:23
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Очереди на КПП Одесской области - где именно
Пробки в сторону Паланки, Фото: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В понедельник, 17 марта, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в сторону Молдовы собираются очереди. Однако дорога на Румынию пока не настолько перегружена.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка перед КПП. Участок до пункта "Староказачье — Тудора" в настоящее время также перегружен. На пункте пропуска "Рени — Джурджулешть" фиксируют немалые очереди — по данным сервиса, простоять в тянучке придется несколько часов.

Ехать лучше сейчас — ситуация на границах с Одесчиной - фото 1
КПП в Рени. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает около часа. Кроме этого, наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты, в селе Холмское. На самом пункте пропуска "Орловка" пока очередей нет, но есть пробка через канал Кофа.

Ехать лучше сейчас — ситуация на границах с Одесчиной - фото 2
Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых правилах пересечения границы. А также о мужчине, который пытался выехать по фейковым документам.

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