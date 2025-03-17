Очереди на КПП Одесской области - где именно

Уезжать нужно уже сейчас — ситуация на границе с Одесчиной
В понедельник, 17 марта, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в сторону Молдовы собираются очереди. Однако дорога на Румынию пока не настолько перегружена.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка перед КПП. Участок до пункта "Староказачье — Тудора" в настоящее время также перегружен. На пункте пропуска "Рени — Джурджулешть" фиксируют немалые очереди — по данным сервиса, простоять в тянучке придется несколько часов.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает около часа. Кроме этого, наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты, в селе Холмское. На самом пункте пропуска "Орловка" пока очередей нет, но есть пробка через канал Кофа.
Напомним, недавно мы писали о новых правилах пересечения границы. А также о мужчине, который пытался выехать по фейковым документам.
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