Черги на КПП Одещини - де саме

Затори у бік Паланки, Фото: скриншот

У понеділок, 17 березня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в бік Молдови збираються черги. Проте дорога на Румунію наразі не настільки перенавантажена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор перед КПП. Ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" на цей час також перенавантажена. На пункті пропуску "Рені — Джурджулешть" фіксують чималі черги — за даними сервісу, простояти в тягнучці доведеться кілька годин.

КПП в Рені. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає близько години. Окрім цього, спостерігаються невеликі скупчення машин у межах Сарати, в селі Холмське. На самому пункті пропуску "Орлівка" наразі черг немає, але є затор через канал Кофа.

Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові правила перетину кордону. А також про чоловіка, який намагався виїхати за фейковими документами.