Выбраны победители забега SEASIDE MARATHON в Одессе

Победители забега. Фото: Силы специальных операций

Определили победителей забега SEASIDE MARATHON ODESA, который прошел в воскресенье, 6 апреля. Одесситы и гости города имели возможность не только заняться спортом и получить положительные эмоции, но и своим участием помогли ВСУ.

Об этом сообщают Силы специальных операций.

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Кто победил на дистанциях

В традиционном ежегодном марафоне по Одессе победили следующие участники:

5 километров

Мужчины: Евгений Кузнецов (Кривой Рог) — 16:04

Женщины: Дарья Стельмах (Одесса) — 19:24

10 километров

Мужчины: Анатолий Тонконоженко (Одесса) — 32:09

Женщины: Екатерина Логинова (Одесса) — 43:21

Полумарафон (21 километр)

Мужчины: Павел Волуйкевич (Ивано-Франковск) — 1:09:57

Женщины: Светлана Франкова (Днепр) — 1:37:52.

Марафон — 42км

Мужчины: Назар Брагинец (Черкассы) — 3:00:13

Женщины: Мария Радько (Киев)—- 3:01:14

В трехкилометровом заезде на колясках для ветеранов и людей с инвалидностью победил Роман Перлов, далее финишировали Валентин Хоружа и Александр Яровенко.

Соревнования на креслах колесных. Фото: Силы специальных операций

Во время забега во время забега. Фото: Фото: Силы специальных операций

II SEASIDE Marathon стал частью благотворительного дела — сбора средств в поддержку ВСУ. Участники не просто бежали, а делали это ради украинских защитников.

Горожане могли узнать больше о ССО

В течение двух дней у всех желающих появилась возможность пообщаться с военными ССО, за плечами которых боевой опыт. На центральной локации были выставлены разведывательные и FPV дроны, которые показали максимальную эффективность на поле боя и широко используются. Большое внимание посетителей привлек тяжелый ударный беспилотник "Баба Яга", робот-собака, новейший водолазный костюм, амуниция для водных операций и надводный БпЛА. А для тех, кто хотел почувствовать себя пилотом и научиться управлять оборудованием, была возможность попрактиковаться на симуляторе полетов под руководством опытных инструкторов.

"Целью присутствия "ССО рекрутинг" на пробеге в Одессе было желание показать всем желающим — и военным, и гражданским — что такое Силы специальных операций", — рассказал один из руководителей "ССО рекрутинг" Виктор Шевченко.

Соревнования на марафоне Фото: Силы специальных операций

Напомним, недавно мы писали о том, что в городе из-за марафона изменили движение транспорта. А также о скандале с участием известного футболиста.