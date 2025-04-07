Выбраны победители забега SEASIDE MARATHON в Одессе

Определили победителей массового забега SEASIDE MARATHON в Одессе
Определили победителей забега SEASIDE MARATHON ODESA, который прошел в воскресенье, 6 апреля. Одесситы и гости города имели возможность не только заняться спортом и получить положительные эмоции, но и своим участием помогли ВСУ.
Об этом сообщают Силы специальных операций.
Кто победил на дистанциях
В традиционном ежегодном марафоне по Одессе победили следующие участники:
5 километров
- Мужчины: Евгений Кузнецов (Кривой Рог) — 16:04
- Женщины: Дарья Стельмах (Одесса) — 19:24
10 километров
- Мужчины: Анатолий Тонконоженко (Одесса) — 32:09
- Женщины: Екатерина Логинова (Одесса) — 43:21
Полумарафон (21 километр)
- Мужчины: Павел Волуйкевич (Ивано-Франковск) — 1:09:57
- Женщины: Светлана Франкова (Днепр) — 1:37:52.
Марафон — 42км
- Мужчины: Назар Брагинец (Черкассы) — 3:00:13
- Женщины: Мария Радько (Киев)—- 3:01:14
В трехкилометровом заезде на колясках для ветеранов и людей с инвалидностью победил Роман Перлов, далее финишировали Валентин Хоружа и Александр Яровенко.
II SEASIDE Marathon стал частью благотворительного дела — сбора средств в поддержку ВСУ. Участники не просто бежали, а делали это ради украинских защитников.
Горожане могли узнать больше о ССО
В течение двух дней у всех желающих появилась возможность пообщаться с военными ССО, за плечами которых боевой опыт. На центральной локации были выставлены разведывательные и FPV дроны, которые показали максимальную эффективность на поле боя и широко используются. Большое внимание посетителей привлек тяжелый ударный беспилотник "Баба Яга", робот-собака, новейший водолазный костюм, амуниция для водных операций и надводный БпЛА. А для тех, кто хотел почувствовать себя пилотом и научиться управлять оборудованием, была возможность попрактиковаться на симуляторе полетов под руководством опытных инструкторов.
"Целью присутствия "ССО рекрутинг" на пробеге в Одессе было желание показать всем желающим — и военным, и гражданским — что такое Силы специальных операций", — рассказал один из руководителей "ССО рекрутинг" Виктор Шевченко.
Напомним, недавно мы писали о том, что в городе из-за марафона изменили движение транспорта. А также о скандале с участием известного футболиста.
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