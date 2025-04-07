Обрано переможців забігу SEASIDE MARATHON в Одесі

Переможці забігу. Фото: Сили спеціальних операцій

Визначили переможців забігу SEASIDE MARATHON ODESA, який відбувся у неділю, 6 квітня. Одесити та гості міста мали змогу не тільки зайнятися спортом та набратися позитивних емоцій, але й своєю участю допомогли ЗСУ.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

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Хто переміг на дистанціях

У традиційному щорічному марафоні Одесою перемогли такі учасники:

5 кілометрів

Чоловіки: Євгеній Кузнєцов (Кривий Ріг) — 16:04

Жінки: Дар'я Стельмах (Одеса) — 19:24

10 кілометрів

Чоловіки: Анатолій Тонконоженко (Одеса) — 32:09

Жінки: Катерина Логінова (Одеса) — 43:21

Напівмарафон (21 кілометр)

Чоловіки: Павло Волуйкевич (Івано-Франківськ) — 1:09:57

Жінки: Світлана Франкова (Дніпро) — 1:37:52.

Марафон — 42км

Чоловіки: Назар Брагінець (Черкаси) — 3:00:13

Жінки: Марія Радько (Київ) — 3:01:14

У трикілометровому заїзді на візках для ветеранів та людей з інвалідністю переміг Роман Перлов, далі фінішували Валентин Хоружа та Олександр Яровенко.

Змагання на кріслах колісних. Фото: Сили спеціальних операцій

Під час забігу. Фото: Фото: Сили спеціальних операцій

II SEASIDE Marathon став частиною благодійної справи — збору коштів на підтримку ЗСУ. Учасники не просто бігли, а робили це заради українських оборонців.

Містяни могли дізнатися більше про ССО

Упродовж двох днів всі охочі мали нагоду поспілкуватися з військовими ССО, за плечима яких бойовий досвід. На центральній локації були виставлені розвідувальні та FPV дрони, які показали максимальну ефективність на полі бою та нині широко використовуються. Велику увагу відвідувачів привернув важкий ударний безпілотник "Баба Яга", робот-собака, новітній водолазний костюм, амуніція для водних операцій, та надводний БпЛА. А для тих, хто хотів відчути себе пілотом та навчитися керувати обладнанням, була нагода попрактикуватися на симуляторі польотів під керівництвом досвідчених інструкторів.

"Метою присутності "ССО рекрутинг" на пробігу в Одесі було бажання показати всім охочим — і військовим, і цивільним — що таке Сили спеціальних операцій", — розповів один із керівників "ССО рекрутинг" Віктор Шевченко.

Змагання на марафоні. Фото: Сили спеціальних операцій

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у місті через марафон змінили рух транспорту. А також про скандал за участю відомого футболіста.