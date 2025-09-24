Освобождение Крыма сломает оборону России - эксперты

Освобождение Крыма — приоритетная задача для ВСУ
Освобождение Крыма — одна из ключевых задач Украины. Эксперты считают, что после деоккупации полуострова российская оборона потеряет свою устойчивость. Украинские силы уже оттеснили врага в Черном море и продолжают уничтожать военные объекты в Крыму. Его называют ключевым элементом безопасности для Украины и всего региона.
Об этом в Медиацентре заявил Степан Якимяк, капитан 1 ранга (в отставке), эксперт Центра оборонных стратегий, член трека по безопасности ЕМКП.
Оборона Крыма
Эксперт подчеркнул, что будущее освобождение Крыма станет переломным моментом войны. По его словам, сейчас силы обороны Украины оттеснили флот противника к Новороссийску и регулярно наносят удары по военной инфраструктуре полуострова.
"После освобождения Крыма вся оборона России, выстроенная система рубежей, посыплется. Поэтому Крым является важнейшим центром притяжения", — отметил Степан Якимяк.
Он убежден, что для этого необходимо совместить военные действия с дипломатическими и экономическими шагами. Только консолидация усилий позволит достичь стратегического результата.
Напомним, мы писали, что оккупанты прячутся на гражданских объектах в Крыму. Также мы сообщали, что РФ использует полуостров как плацдарм в войне против Украины.
Читайте Новини.LIVE!