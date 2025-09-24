Звільнення Криму зламає оборону росії – експерти

Узбережжя Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Звільнення Криму — одна із ключових задач України. Експерти вважають, що після деокупації півострова російська оборона втратить свою стійкість. Українські сили вже відтіснили ворога в Чорному морі та продовжують знищувати військові об’єкти в Криму. Його називають ключовим елементом безпеки для України й усього регіону.

Про це у Медіацентрі заявив Степан Якимʼяк, капітан 1 рангу (у відставці), експерт Центру оборонних стратегій, член Безпекового треку ЕМКП.

Реклама

Читайте також:

Оборона Криму

Експерт наголосив, що майбутнє звільнення Криму стане переломним моментом війни. За його словами, нині сили оборони України відтіснили флот противника до Новоросійська і регулярно завдають ударів по військовій інфраструктурі півострова.

"Після звільнення Криму вся оборона росії, збудована система рубежів, посиплеться. Тому Крим є надважливим центром тяжіння", — зазначив Степан Якимʼяк.

Він переконаний, що для цього необхідно поєднати військові дії з дипломатичними та економічними кроками. Лише консолідація зусиль дозволить досягти стратегічного результату.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти ховаються на цивільних об'єктах в Криму. Також ми повідомляли, що РФ використовує півострів як плацдарм у війні проти України.