Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Одеса Визволення Криму — пріоритетне завдання для ЗСУ

Визволення Криму — пріоритетне завдання для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 16:38
Звільнення Криму зламає оборону росії – експерти
Узбережжя Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Звільнення Криму — одна із ключових задач України. Експерти вважають, що після деокупації півострова російська оборона втратить свою стійкість. Українські сили вже відтіснили ворога в Чорному морі та продовжують знищувати військові об’єкти в Криму. Його називають ключовим елементом безпеки для України й усього регіону.

Про це у Медіацентрі заявив Степан Якимʼяк, капітан 1 рангу (у відставці), експерт Центру оборонних стратегій, член Безпекового треку ЕМКП.

Реклама
Читайте також:

Оборона Криму

Експерт наголосив, що майбутнє звільнення Криму стане переломним моментом війни. За його словами, нині сили оборони України відтіснили флот противника до Новоросійська і регулярно завдають ударів по військовій інфраструктурі півострова.

"Після звільнення Криму вся оборона росії, збудована система рубежів, посиплеться. Тому Крим є надважливим центром тяжіння", — зазначив Степан Якимʼяк.

Він переконаний, що для цього необхідно поєднати військові дії з дипломатичними та економічними кроками. Лише консолідація зусиль дозволить досягти стратегічного результату.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти ховаються на цивільних об'єктах в Криму. Також ми повідомляли, що РФ використовує півострів як плацдарм у війні проти України.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації