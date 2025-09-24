Звільнення Криму зламає оборону росії – експерти

Визволення Криму — пріоритетне завдання для ЗСУ
Звільнення Криму — одна із ключових задач України. Експерти вважають, що після деокупації півострова російська оборона втратить свою стійкість. Українські сили вже відтіснили ворога в Чорному морі та продовжують знищувати військові об’єкти в Криму. Його називають ключовим елементом безпеки для України й усього регіону.
Про це у Медіацентрі заявив Степан Якимʼяк, капітан 1 рангу (у відставці), експерт Центру оборонних стратегій, член Безпекового треку ЕМКП.
Оборона Криму
Експерт наголосив, що майбутнє звільнення Криму стане переломним моментом війни. За його словами, нині сили оборони України відтіснили флот противника до Новоросійська і регулярно завдають ударів по військовій інфраструктурі півострова.
"Після звільнення Криму вся оборона росії, збудована система рубежів, посиплеться. Тому Крим є надважливим центром тяжіння", — зазначив Степан Якимʼяк.
Він переконаний, що для цього необхідно поєднати військові дії з дипломатичними та економічними кроками. Лише консолідація зусиль дозволить досягти стратегічного результату.
