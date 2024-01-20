Украла деньги на ВСУ — жительница Николаевщины отправится в тюрьму

Молоток судьи. Иллюстративная фотография. Фото: Freepick

Жительницу города Первомайска на Николаевщине признали виновной в завладении благотворительными взносами для закупки автомобилей ВСУ. Суд наказал женщину лишением свободы.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

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Подробности дела

Известно, что осужденная женщина была волонтером нескольких благотворительных организаций. Во время своей деятельности она завладела более чем 500 тысячами гривен благотворительных взносов, которые были предназначены для закупки автомобилей для Вооруженных сил Украины. По имеющейся информации после того, как деньги были собраны, злоумышленница обещала предоставить автомобили по заниженным ценам, но не выполнила свои обязательства и завладела средствами.

Какое наказание

"Волонтеру", которая злоупотребляла доверием граждан, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Осужденная до вступления приговора в законную силу находится под ночным домашним арестом.

Напомним, в Одессе разоблачили мошенников, притворявшихся волонтерами. Преступная группировка собирала средства вроде бы для помощи военным на фронте, однако использовала их для своих нужд.

Также мы писали, что в Одесской области вернули государству средства, которые незаконно потратил один из национальных парков. Речь идет о 4,4 миллиона гривен, за которые приобрели недострой на берегу Днестра.