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Вкрала гроші на ЗСУ — мешканка Миколаївщини відправиться у в’язницю

20 січня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вкрала гроші на ЗСУ — мешканка Миколаївщини відправиться у в’язницю
Молоток судді. Ілюстративне фото. Фото: Freepick
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Мешканку міста Первомайська, що на Миколаївщині, визнали винною у заволодінні благодійними внесками для закупівлі автомобілів ЗСУ. Суд покарав жінку позбавленням волі. 

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

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Деталі справи

Відомо, що засуджена жінка була волонтеркою декількох благодійних організацій. Під час своєї діяльності вона заволоділа більш ніж 500 тисячами гривень благодійних внесків, що буди призначені для закупівлі автомобілів для Збройних сил України. За наявною інформацією, після того, як гроші були зібрані, зловмисниця обіцяла надати автівки за заниженими цінами, але не виконала свої зобов'язання та заволоділа коштами.

Яке покарання

"Волонтерці", яка зловживала довірою громадян, суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки й 6 місяців. Засуджена до набуття вироку у законної сили перебуває під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, в Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Злочинне угруповання збирало кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовувало їх для своїх потреб. 

Також ми писали, що в Одеській області повернули державі кошти, які незаконно витратив один з національних парків. Йдеться про 4,4 мільйона гривень, за які придбали недобудову на березі Дністра. 

суд
Миколаїв
Миколаївська область
Новини Одеси
волонтерство

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