В порту в Одесской области разоблачили схему на 30 миллионов

БЭБ провело обыски в порту в Одесской области. Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности обыскали зерновые терминалы в Одесской области. Выяснилось, что группа компаний уклонилась от налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в БЭБ в четверг, 9 января.

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Детали схемы

Детективы установили, что служащие фирм умышленно занижали стоимость перевалки грузов на 500-600 грн за тонну. Разницу перечисляли на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в других странах, а затем возвращали в Украину с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных. Таким образом только за последние два года холдинг не уплатил 30 млн грн налога на прибыль.

Что известно о фигурантах

Речь идет о группе компаний, которые специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Фирмы входят в холдинг, зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах. Он фигурирует в ряде уголовных дел по выводу средств и неуплате кредиторской задолженности инвесторам в США. Кроме того, Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы фактических владельцев холдинга. Впрочем, они создали еще одну компанию для перерегистрации мощностей и оборудования зернового терминала.

Также в БЭБ отмечают, что к схеме может быть причастен известный подсанкционный контрабандист.

Напомним, в Одесском порту разоблачили схему на 165 млн грн. Также мы сообщали, что в Одессе производитель "зубов дракона" обманул государство на 8 млн грн.