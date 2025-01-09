У порту на Одещині викрили схему на 30 мільйонів

БЕБ провело обшуки у порту на Одещині. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки обшукали зернові термінали на Одещині. З'ясувалося, що група компаній ухилилася від податків у особливо великих розмірах.

Про це повідомили у БЕБ у четвер, 9 січня.

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Деталі схеми

Детективи встановили, що службовці фірм умисно занижували вартість перевалки вантажів на 500-600 грн за тонну. Різницю перераховували на підконтрольні підприємства, зареєстровані в інших країнах, а потім повертали в Україну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки. Таким чином лише за останні два роки холдинг не сплатив 30 млн грн податку на прибуток.

Що відомо про фігурантів

Йдеться про групу компаній, які спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Фірми входять до холдингу, зареєстрованого в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він фігурує у низці кримінальних справ щодо виведення коштів та несплати кредиторської заборгованості інвесторам у США. Крім того, Високий суд Англії наклав всесвітній арешт на активи фактичних власників холдингу. Втім, вони створили ще одну компанію для перереєстрації потужностей та обладнання зернового терміналу.

Також у БЕБ зазначають, що до схеми може бути причетний відомий підсанкційний контрабандист.

Нагадаємо, в Одеському порту викрили схему на 165 млн грн. Також ми повідомляли, що в Одесі виробник "зубів дракона" обманув державу на 8 млн грн.