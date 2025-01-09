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Вкрали 30 млн — масштабна схема у портах Одещини

9 січня 2025 15:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У порту на Одещині викрили схему на 30 мільйонів
БЕБ провело обшуки у порту на Одещині. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Детективи Бюро економічної безпеки обшукали зернові термінали на Одещині. З'ясувалося, що група компаній ухилилася від податків у особливо великих розмірах. 

Про це повідомили у БЕБ у четвер, 9 січня.

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Деталі схеми

Детективи встановили, що службовці фірм умисно занижували вартість перевалки вантажів на 500-600 грн за тонну. Різницю перераховували на підконтрольні підприємства, зареєстровані в інших країнах, а потім повертали в Україну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки. Таким чином лише за останні два роки холдинг не сплатив 30 млн грн податку на прибуток.     

Що відомо про фігурантів

Йдеться про групу компаній, які спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Фірми входять до холдингу, зареєстрованого в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він фігурує у низці кримінальних справ щодо виведення коштів та несплати кредиторської заборгованості інвесторам у США. Крім того, Високий суд Англії наклав всесвітній арешт на активи фактичних власників холдингу. Втім, вони створили ще одну компанію для перереєстрації потужностей та обладнання зернового терміналу.  

Також у БЕБ зазначають, що до схеми може бути причетний відомий підсанкційний контрабандист. 

Нагадаємо, в Одеському порту викрили схему на 165 млн грн. Також ми повідомляли, що в Одесі виробник "зубів дракона" обманув державу на 8 млн грн.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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