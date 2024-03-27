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Украли средства, выделенные на восстановление Одесчины — подробности

27 марта 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украли средства, выделенные на восстановление Одесчины — подробности
Правоохранители задержали злоумышленников. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Подрядная компания, которая согласилась проводить работы по восстановлению энергообъектов в Одесской области, решила нажиться. Так, они завысили сумму выполненных работ и нанесли ущерб государству более чем на 3 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Подробности преступной схемы

"Укрэнерго" заключило договор с подрядной компанией в феврале прошлого года на работы по срочному возобновлению электроснабжения после многочисленных ракетных ударов РФ по Одесчине. Согласно документации, на это было выделено более 15 миллионов гривен из госбюджета.

Производитель работ привлек киевскую фирму в качестве субподрядчика для перевозки двух автотрансформаторов. Однако в официальных отчетах предприниматели-подрядчики завысили стоимость этих услуг более чем в 10 раз и включили в отчетность работы, которые фактически не выполнялись. Своими махинациями исполнители работ нанесли ущерб государству на сумму более 3,7 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время двух фигурантов производства — директоров предприятий-подрядчиков — поставили в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ. Они обвиняются в завладении денежными средствами госпредприятия в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Случаи хищения бюджета на Одесчине

Напомним, что в Одесской области полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств. Так, служащие экстренно оформили фиктивных работников на работу, а их зарплату присваивали себе.

Также мы писали, в Белгороде-Днестровске Одесской области полицейские задержали оператора почты. Мужчина обокрал отделение более чем на 60 тысяч гривен. Ему грозит тюремный срок.

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