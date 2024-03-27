Вкрали кошти, які були виділені на відновлення Одещини — подробиці

Правоохоронці затримали зловмисників. Фото: СБУ

Підрядна компанія, що погодилась проводили роботи з відновлення енергооб'єктів на Одещині, вирішила нажитись. Так, вони завищили суму виконаних робіт та завдали збитків державі на понад 3 мільйони гривень

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Подробиці злочинної схеми

"Укренерго" уклало договір із підрядною компанію у лютому минулого року на роботи з термінового відновлення електропостачання після численних ракетних ударів РФ по Одещині. Згідно з документацією, на це було виділено понад 15 мільйонів гривень з держбюджету.

Виконавець робіт залучив київську фірму в якості субпідрядника для перевезення двох автотрансформаторів. Проте в офіціальних звітах підприємці-підрядники завищили вартість цих послуг у понад 10 разів та включили до звітності роботи, які фактично не виконувались. Своїми махінаціями виконавці робіт завдали збитків державі на суму понад 3,7 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі двом фігурантам провадження — директорам підприємств-підрядників — повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ. Вони звинувачуються у заволодінні грошовими коштами держпідприємства в умовах воєнного стану. Наразі зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Випадки розкрадання бюджету на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області поліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів. Так, службовці екстрено оформили фіктивних працівників на роботу, а їхню зарплату привласнювали собі.

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