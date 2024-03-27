Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вкрали кошти, які були виділені на відновлення Одещини — подробиці arrow

Вкрали кошти, які були виділені на відновлення Одещини — подробиці

27 березня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вкрали кошти, які були виділені на відновлення Одещини — подробиці
Правоохоронці затримали зловмисників. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Підрядна компанія, що погодилась проводили роботи з відновлення енергооб'єктів на Одещині, вирішила нажитись. Так, вони завищили суму виконаних робіт та завдали збитків державі на понад 3 мільйони гривень

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці злочинної схеми

"Укренерго" уклало договір із підрядною компанію у лютому минулого року на роботи з термінового відновлення електропостачання після численних ракетних ударів РФ по Одещині. Згідно з документацією, на це було виділено понад 15 мільйонів гривень з держбюджету. 

Виконавець робіт залучив київську фірму в якості субпідрядника для перевезення двох автотрансформаторів. Проте в офіціальних звітах підприємці-підрядники завищили вартість цих послуг у понад 10 разів та включили до звітності роботи, які фактично не виконувались. Своїми махінаціями виконавці робіт завдали збитків державі на суму понад 3,7 мільйона гривень. 

Яке покарання загрожує

Наразі двом фігурантам провадження — директорам підприємств-підрядників — повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ. Вони звинувачуються у заволодінні грошовими коштами держпідприємства в умовах воєнного стану. Наразі зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. 

Випадки розкрадання бюджету на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області поліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів. Так, службовці екстрено оформили фіктивних працівників на роботу, а їхню зарплату привласнювали собі. 

Також ми писали, у Білгороді-Дністровську, що на Одещині, поліцейські затримали оператора пошти. Чоловік обікрав відділення на понад 60 тисяч гривень. Йому загрожує тюремний строк. 

держбюджет
СБУ
Одеса
ремонт
крадіжка
в'язниця
Одеська область
Укренерго
Новини Одеси
злочин
енергосистема

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом