Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украли более 4 миллионов на масле — в Одесской области накрыли экспортеров arrow

Украли более 4 миллионов на масле — в Одесской области накрыли экспортеров

21 июня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области экспортеры масла уклонялись от уплаты налогов - БЕБ
Экспортеры подсолнечного масла уклонялись от налогов. Иллюстративное фото: latifundist.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Детективы Бюро экономической безопасности направили в суд дело против предприятия, занимавшегося экспортом растительного масла. Бизнесмены не подали отчеты и уклонились от уплаты более четырех миллионов гривен в бюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Одно из предприятий-экспортеров подсолнечного масла в Одесской области не платило налог на прибыль в течение года. Компания вывозила готовое масло через пункт пропуска "Старокозачье — Тудора" в специализированных прицепах грузовиков.

В один такой прицеп могли вместить от 20 до 25 тонн готовой продукции, затем направлялись в Турцию и Молдову. В целом предприятие уклонилось от уплаты 4,6 миллиона гривен налогов.

Какое наказание грозит

В настоящее время должностному лицу компании доложено о подозрении по ч. 1 ст. 212 УКУ. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и сборов. За такое преступление обвиняемому грозит штраф на сумму до 170 000 гривен, а также лишение права занимать должность сроком до трех лет.

Случаи уклонения от уплаты налогов в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области разоблачили экспортеров зерна, которые длительное время предоставляли неправильные отчеты и уклонялись от налогов. Всего предприятие недоплатило более 20 миллионов гривен в госбюджет.

Также мы писали, что сотрудники БЭБ разоблачили компанию-экспортера сои в Одесской области, которая длительное время предоставляла неправильные отчеты. Предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму более 4 миллионов гривен.

Одесса
КПП
налоги
Одесская область
грузовики
Криминал
Новости Одессы
бизнес
экспорт
масло
БЕБ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту