В Одесской области экспортеры масла уклонялись от уплаты налогов - БЕБ

Экспортеры подсолнечного масла уклонялись от налогов. Иллюстративное фото: latifundist.com

Детективы Бюро экономической безопасности направили в суд дело против предприятия, занимавшегося экспортом растительного масла. Бизнесмены не подали отчеты и уклонились от уплаты более четырех миллионов гривен в бюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

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Подробности дела

Одно из предприятий-экспортеров подсолнечного масла в Одесской области не платило налог на прибыль в течение года. Компания вывозила готовое масло через пункт пропуска "Старокозачье — Тудора" в специализированных прицепах грузовиков.

В один такой прицеп могли вместить от 20 до 25 тонн готовой продукции, затем направлялись в Турцию и Молдову. В целом предприятие уклонилось от уплаты 4,6 миллиона гривен налогов.

Какое наказание грозит

В настоящее время должностному лицу компании доложено о подозрении по ч. 1 ст. 212 УКУ. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и сборов. За такое преступление обвиняемому грозит штраф на сумму до 170 000 гривен, а также лишение права занимать должность сроком до трех лет.

Случаи уклонения от уплаты налогов в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области разоблачили экспортеров зерна, которые длительное время предоставляли неправильные отчеты и уклонялись от налогов. Всего предприятие недоплатило более 20 миллионов гривен в госбюджет.

Также мы писали, что сотрудники БЭБ разоблачили компанию-экспортера сои в Одесской области, которая длительное время предоставляла неправильные отчеты. Предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму более 4 миллионов гривен.