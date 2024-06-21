В Одесской области экспортеры масла уклонялись от уплаты налогов - БЕБ

Украли более 4 миллионов на масле — в Одесской области накрыли экспортеров
Детективы Бюро экономической безопасности направили в суд дело против предприятия, занимавшегося экспортом растительного масла. Бизнесмены не подали отчеты и уклонились от уплаты более четырех миллионов гривен в бюджет.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.
Подробности дела
Одно из предприятий-экспортеров подсолнечного масла в Одесской области не платило налог на прибыль в течение года. Компания вывозила готовое масло через пункт пропуска "Старокозачье — Тудора" в специализированных прицепах грузовиков.
В один такой прицеп могли вместить от 20 до 25 тонн готовой продукции, затем направлялись в Турцию и Молдову. В целом предприятие уклонилось от уплаты 4,6 миллиона гривен налогов.
Какое наказание грозит
В настоящее время должностному лицу компании доложено о подозрении по ч. 1 ст. 212 УКУ. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и сборов. За такое преступление обвиняемому грозит штраф на сумму до 170 000 гривен, а также лишение права занимать должность сроком до трех лет.
Случаи уклонения от уплаты налогов в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области разоблачили экспортеров зерна, которые длительное время предоставляли неправильные отчеты и уклонялись от налогов. Всего предприятие недоплатило более 20 миллионов гривен в госбюджет.
Также мы писали, что сотрудники БЭБ разоблачили компанию-экспортера сои в Одесской области, которая длительное время предоставляла неправильные отчеты. Предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму более 4 миллионов гривен.
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