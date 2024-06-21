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Вкрали понад 4 мільйони на олії — на Одещині накрили експортерів

21 червня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині експортери олії ухилялись від сплати податків - БЕБ
Експортери соняшникової олії ухилялись від сплати податків. Ілюстративне фото: latifundist.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду справу проти підприємства, що займалось експортом олії. Бізнесмени не подали звіти та ухилились від сплати понад чотирьох мільйонів гривень у бюджет.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

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Подробиці справи

Одне з підприємств-експортерів соняшникової олії в Одеській області не сплачувало податок на прибуток протягом року. Компанія вивозила готову олію через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" у  спеціалізованих причепах вантажівок. 

В один такий причіп могли вмістити від 20 до 25 тонн готової продукції, яку потім направлялися у Туреччину та Молдову. Загалом підприємство ухилилась від сплати 4,6 мільйонів гривень податків.

Яке покарання загрожує

Наразі посадовій особі компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 ККУ. Йдеться про ухилення від сплати податків та зборів. За такий злочин обвинуваченому загрожує штраф на суму до 170 000 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду на строк до трьох років.

Випадки ухилення від сплати податків на Одещині

Ми писали, що в Одеській області викрили експортерів зерна, які тривалий час надавали неправильні звіти та ухилялась від податків.Загалом підприємство недоплатило понад 20 мільйонів гривень в держбюджет.

Також ми писали, що співробітники БЕБ викрили компанію-експортера сої в Одеській області, яка тривали час надавала неправильні звіти. Підприємство ухилилось від сплати податків на суму понад 4 мільйони гривень.

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