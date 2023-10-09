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Украли украшений на полмиллиона: в Одессе задержали воров

9 октября 2023 15:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали воров украшений
Полиция задержала воров. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На железнодорожном вокзале в Одессе задержали двух воров, прямо на перроне ограбивших женщину. Они вывели пострадавшую из вагона поезда и силой отобрали часть имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, мужчины раньше времени спланировали грабеж во время совместной поездки в вагоне купе.

Детали инцидента

Злоумышленники в поезде увидели 42-летнюю женщину. Заметив подозрительных незнакомцев, пассажирка взяла пакеты с золотыми украшениями и деньгами, чтобы держать их в поле зрения, некоторые спрятав в одежду. Но мужчины обманом вывели потерпевшую из вагона и отобрали часть денег и украшений, после чего скрылись.

Задержали их в тот же вечер по месту жительства. Ворами оказались одесситы 35 и 36 лет, оба имеют уголовное прошлое, в частности были судимы за грабежи и умышленное уничтожение чужого имущества. Пока известно, что они нанесли ущерб потерпевшей более 600 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Ворам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается заключением до десяти лет. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан молодой человек, который пытался в людном месте в центре города украсть мопед. Вора удалось задержать уже через час благодаря камерам наблюдения.

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