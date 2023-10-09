В Одесі затримали крадіїв прикрас

Поліція затримала крадіїв. Фото: Нацполіція

На залізничному вокзалі в Одесі затримали двох злодіїв, які прямо на пероні пограбували жінку. Вони вивели потерпілу з вагона поїзда та силою відібрали частину майна.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, чоловіки завчасно спланували грабіж під час спільної поїздки у вагоні купе.

Деталі інциденту

Зловмисники в поїзді побачили 42-річну жінку. Помітивши підозрілих незнайомців, пасажирка взяла пакети з золотими прикрасами та грошима, аби тримати їх у полі зору, деякі сховавши в одяг. Але чоловіки обманом вивели потерпілу з вагона та відібрали частину грошей і прикрас, після чого втекли.

Затримали їх того ж вечора за місцем проживання. Крадіями виявилися одесити 35 та 36 років, обидва мають кримінальне минуле, зокрема були судимі за грабежі та умисне знищення чужого майна. Наразі відомо, що вони завдали збитків потерпілій понад 600 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі злодіям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається ув'язненням до десяти років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження.