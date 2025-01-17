В Одессе импортер кроссовок из Китая уклонился от налогов на 9 млн

Импортера обуви из Одесской области разоблачили на уклонении от налогов. Фото: БЭБ

В Одессе будут судить руководителя компании, которая занималась импортом спортивной одежды из Китая. Следствие считает, что бизнесмен в течение года уклонялся от налогов и нанес государству ущерб почти на 9 млн грн.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и БЭБ в п'пятницу, 17 января.

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Что известно

По данным следствия, бизнесмен занимался оптовой торговлей одеждой и обувью. В течение года его фирма импортировала из Китая почти 130 тыс. пар кроссовок стоимостью более 48 млн грн. При этом никаких документов о происхождении товара компания не имела.

Предприниматель не вносил стоимость обуви в налоговые декларации. Из-за этого госбюджет недополучил более 8,7 млн грн.

Что грозит бизнесмену

Фигуранту предъявили обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах. Деньги бизнесмен возместил в полном объеме. Но это не освобождает его от ответственности. Предпринимателя будут судить. Если вину импортера докажут, он должен будет заплатить от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн штрафа или будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, детективы БЭБ обыскали зерновые терминалы в Одесской области. Следствие подозревает группу компаний в уклонении от налогов на 30 млн грн.

Также мы писали, что налоговики возобновляют проверки одесского бизнеса.