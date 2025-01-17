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Вкрав 9 млн на китайському взутті — в Одесі затримали бізнесмена

17 січня 2025 14:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі імпортер кросівок з Китаю ухилився від податків на 9 млн
Імпортера взуття з Одещини викрили на ухиленні від податків. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі судитимуть керівника компанії, яка займалася імпортом спортивного одягу з Китаю. Слідство вважає, що бізнесмен протягом року ухилявся від податків і спричинив державі збитки майже на 9 млн грн.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та БЕБ у п'ятницю, 17 січня.

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Що відомо

За даними слідства, бізнесмен займався оптовою торгівлею одягом і взуттям. Протягом року його фірма імпортувала з Китаю майже 130 тис. пар кросівок вартістю понад 48 млн грн. При цьому жодних документів про походження товару компанія не мала. 

Підприємець не вносив вартість взуття до податкових декларацій. Через це держбюджет недоотримав понад 8,7 млн грн.

Що загрожує бізнесмену

Фігуранту висунули обвинувачення в ухиленні від податків в особливо великих розмірах. Гроші бізнесмен відшкодував у повному обсязі. Але це не звільняє його від відповідальності. Підприємця судитимуть. Якщо провину імпортера доведуть, він муситиме сплатити від 17 тис. грн до 34 тис. грн штрафу або буде позбавлений права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, детективи БЕБ обшукали зернові термінали на Одещині. Слідство підозрює групу компаній в ухиленні від податків на 30 млн грн.

Також ми писали про те, що податківці відновлюють перевірки одеського бізнесу.

Одеса Китай податки Новини Одеси кросівки БЕБ

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