В Белгороде-Днестровском задержали грабителя магазина

Украл кассу прямо на глазах — на Одесчине задержали грабителя
Полицейские задержали 32-летнего жителя Белгорода-Днестровского, посреди дня укравшего из кассы магазина 7 000 грн. Мужчина ранее был судим, а теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Грабеж в Белгороде-Днестровском
В Белгороде-Днестровском полицейские задержали мужчину, ограбившего местный магазин. Как сообщила продавщица, злоумышленник ворвался в магазин посреди дня и забрал из кассы 7 000 грн. После этого он скрылся, потратив похищенные средства до момента задержания.
Как рассказал начальник местного подразделения полиции Павел Бобчинский, личность правонарушителя установили через несколько часов. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за кражи и грабежи. Мужчину задержали в процессуальном порядке на одной из улиц города.
Какое наказание за ограбление
Следователи сообщили задержанному о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения, что является отягчающим обстоятельством. По решению суда, он взят под стражу. Согласно законодательству, правонарушителю грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время продолжаются следственные действия по завершению дела.
Напомним, суд завершил рассмотрение дела в отношении похитившего односельчанина, побил его до смерти и оставил в безлюдном месте. Также мы писали, что молдавские полицейские призывают не выезжать из-за пункта пропуска "Паланка".
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