В Белгороде-Днестровском задержали грабителя магазина

Полицейский составляет протокол на нарушителя. Фото иллюстративное: Нацполиция

Полицейские задержали 32-летнего жителя Белгорода-Днестровского, посреди дня укравшего из кассы магазина 7 000 грн. Мужчина ранее был судим, а теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Грабеж в Белгороде-Днестровском

В Белгороде-Днестровском полицейские задержали мужчину, ограбившего местный магазин. Как сообщила продавщица, злоумышленник ворвался в магазин посреди дня и забрал из кассы 7 000 грн. После этого он скрылся, потратив похищенные средства до момента задержания.

Как рассказал начальник местного подразделения полиции Павел Бобчинский, личность правонарушителя установили через несколько часов. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за кражи и грабежи. Мужчину задержали в процессуальном порядке на одной из улиц города.

Какое наказание за ограбление

Следователи сообщили задержанному о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения, что является отягчающим обстоятельством. По решению суда, он взят под стражу. Согласно законодательству, правонарушителю грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время продолжаются следственные действия по завершению дела.

Напомним, суд завершил рассмотрение дела в отношении похитившего односельчанина, побил его до смерти и оставил в безлюдном месте. Также мы писали, что молдавские полицейские призывают не выезжать из-за пункта пропуска "Паланка".