У Білгороді-Дністровському затримали грабіжника магазину

Поліцейська складає протокол на порушника. Фото ілюстративне: Нацполіція

Поліцейські затримали 32-річного жителя Білгорода-Дністровського, який посеред дня вкрав із каси магазину 7 000 грн. Чоловік раніше був судимий, а тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це у суботу, 28 грудня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Затриманий грабіжник в Білгород-Дністровському. Фото: Нацполіція

Грабіж у Білгороді-Дністровському

У Білгороді-Дністровському поліцейські затримали чоловіка, який пограбував місцевий магазин. Як повідомила продавчиня, зловмисник увірвався до крамниці посеред дня та забрав із каси 7000 грн. Після цього він утік, витративши викрадені кошти до моменту затримання.

Як розповів начальник місцевого підрозділу поліції Павло Бобчинський, особу правопорушника встановили за кілька годин. Ним виявився 32-річний місцевий житель, який раніше мав судимості за крадіжки та грабежі. Чоловіка затримали в процесуальному порядку на одній із вулиць міста.

Яке покарання за пограбування

Слідчі повідомили затриманому про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану, що є обтяжуючою обставиною. За рішенням суду, його взято під варту. Відповідно до законодавства, правопорушнику загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі тривають слідчі дії для завершення справи.

Нагадаємо, суд завершив розгляд справи щодо мешканця Подільщини, який викрав односельця, побив його до смерті та залишив у безлюдному місці. Також ми писали, що молдавські поліцейські закликають не виїжджати через пункт пропуску "Паланка".